L'UEFA prépare un calendrier fou pour la saison 2020/2021

Après la Belgique, les Pays-Bas ont frappé un grand coup hier lorsque le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé qu'il n'y aurait pas d’événements quels qu'ils soient, sportifs inclus, organisés sur le territoire avant le 1er septembre prochain. Un coup de tonnerre puisqu'aujourd'hui cela signifie que l'exercice 2019/2020 d'Eredivisie a de très fortes chances de ne pas reprendre. Une décision qui ne manquera pas de faire réagir l'UEFA. Pour rappel, l'instance dirigeante du football européen a fortement recommandé à ses 55 membres de terminer leur championnat respectif.

Les Pays-Bas seront-ils contraints de revenir sur leur décision ou de créer une bulle spéciale pour les joueurs d'Eredivisie ? Aujourd'hui, le flou reste entier. Mais si l'UEFA pousse pour que l'exercice 2019/2020 aille jusqu'à son terme, c'est parce qu'elle a prévu un calendrier démentiel pour la saison prochaine. Outre la tenue de la fin de la Ligue des Champions en août prochain, la Dernière Heure nous apprend que l'instance dirigeante pense démarrer la saison 2020/2021 dès le 4 septembre avec une première fenêtre internationale consacrée à la Ligue des Nations qui s'étirerait sur quatre jours (jusqu'au 8). Ce qui confirmerait ainsi les informations parues hier sur l'instauration de 8 matches de sélections cet automne (au lieu de 6).

Un mois de mai de folie

Deux autres trêves internationales serraient également au programme : du 7 au 13 octobre (3 matches de Ligue des Nations) et du 11 au 17 novembre (2 matches). Enfin, les barrages de l’Euro (reporté en 2021) se dérouleraient du 24 au 30 mars. Ce dernier créneau servirait aussi aux pays déjà qualifiés pour la compétition pour organiser des rencontres amicales de préparation. Et pour les clubs ? Le quotidien belge indique que les champions reprendraient le 12 septembre. Enfin, pour ce qui est des coupes d’Europe, DH précise que les tours préliminaires se joueraient le 15 septembre.

Les phases de poules de la Ligue des Champions et de Ligue Europa se joueraient entre le 20 octobre et le 25 février. Les coupes d’Europe resteraient ensuite en pause pendant un peu plus de deux mois. La phase à élimination directe débuterait alors le 9 mai. Le point de départ d’un sprint effréné jusqu’aux 20 et 23 mai, dates imaginées pour les deux finales continentales. Moins de trois semaines plus tard, la saison se terminerait avec le début de l’Euro 2021 le 11 juin. Après ça, les joueurs auront mérité de bonnes vacances.