FC Barcelone : Ansu Fati commence à sérieusement agacer les Barcelonais

Certains pensaient que cette saison 2024/2025 allait être celle du retour en grâce d’Ansu Fati. De retour après un prêt plus que moyen du côté de Brighton, l’attaquant espagnol revenait au bercail et avait même, selon la presse espagnole, impressionné Hansi Flick et le staff lors des premiers entraînements de l’intersaison. Mais très vite, le numéro 10 du Barça a été rattrapé par la réalité : des blessures à répétition et une concurrence bien trop importante, et surtout, des prestations assez médiocres lorsque le coach allemand lui a donné sa chance.

L’ancien sélectionneur germanique a même été très clair avec lui. Il lui a déjà signifié en privé qu’il n’était pas dans ses plans sur la deuxième partie de saison, et l’a même confirmé publiquement en conférence de presse il y a quelques jours, précisant que la décision de rester ou de partir reviendra au joueur : « pour moi, il est important d’être honnête avec les joueurs. J’ai été honnête avec lui. C’est sa décision. Nous avons parlé des possibilités qu’il a. S’il veut rester, très bien. Il vient de La Masia. Nous prendrons soin de lui ».

Ansu Fati s’accroche

Si Flick a été assez mesuré en conférence de presse, chez les dirigeants, on se veut plus agressif et on espère pouvoir se séparer d’Ansu Fati dès cet hiver. Le départ du joueur qui n’a participé qu’à quatre matchs de Liga cette saison permettrait de pouvoir faire venir Marcus Rashford, l’objectif numéro 1 du club catalan pour le mercato hivernal. Mais comme l’indique Sport, il n’a aucune intention de partir.

Mundo Deportivo confirme même, qu’au cours de cette réunion récente entre le joueur et le coach, le premier aurait confirmé sa volonté de rester et de tenter de s’imposer. Il faut aussi signaler que son salaire conséquent, obtenu lorsqu’il était considéré comme le plus gros espoir du club, ne pousse pas forcément d’autres clubs à se positionner sérieusement. Une situation qui agace les Catalans, qui n’hésitent pas à manifester leur mécontentement envers Ansu Fati sur les réseaux sociaux.