La Juventus confirme son divorce avec Paulo Dybala !

Sept ans après son arrivée dans le Piémont, Paulo Dybala (28 ans) va rejoindre la belle liste des stars libres de tout contrat en juin prochain, avec Kylian Mbappé ou encore Paul Pogba. Après de nombreux mois de tergiversation et de rumeurs, l’attaquant argentin a en effet pris sa décision.

Ce lundi, une réunion avec la Juventus était en effet organisée. À cette occasion, les deux parties ont visiblement convenu que leur histoire d’amour allait s’arrêter en juin prochain. Si le joueur n’a pas encore officialisé la nouvelle, la Vieille Dame, par l’intermédiaire de son PDG Maurizio Arrivabene, l'a fait, ans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport et Il Corriere dello Sport.

« Dybala n’est plus au centre du projet Juve »

« Dybala n'est plus au centre du projet Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées, mais d'autres choix ont été faits. Le marché des transferts de janvier a changé la structure technique de l'équipe. Le projet a subi quelques changements et une partie de ces changements concerne également Dybala, qui n'a pas été prolongé aujourd'hui », a-t-il déclaré, avant de conclure.

«Cependant, il y a eu une rencontre sérieuse et respectueuse avec Paulo. Maintenant, il y a Vlahovic, la configuration de la Juve a changé». Auteur de 13 buts et 6 passes décisives en 29 matches, toutes compétitions confondues, Dybala va donc bel et bien vivre ses derniers mois dans le Piémont. Souvent critiqué pour son irrégularité et des blessures à répétition, l’Argentin peut désormais se mettre en quête d’un nouveau club. Si ce n’est pas déjà fait.