Paulo Dybala va quitter la Juventus !

La suite après cette publicité

L'amour dure sept ans. Entre Paulo Dybala et la Juventus Turin, l'histoire a commencé en 2015. Brillant sous le maillot de Palerme, l'Argentin a tapé dans l'oeil de la Vieille Dame. Sous le maillot bianconero, La Joya a grandi et remporté plusieurs titres dont cinq championnats. L'été dernier, les pensionnaires du Juventus Stadium ont décidé de faire de lui la pièce essentielle du nouveau projet mené par Massimiliano Allegri après le départ de Cristiano Ronaldo.

Performant sur le terrain avec 13 buts et 6 assists en 29 apparitions toutes compétitons confondues, Paulo Dybala a répondu aux attentes. Mais la Juve attendait surtout de savoir si son joueur prolongerait ou non l'aventure. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'international argentin a reçu plusieurs propositions de la part de sa direction ces derniers mois. Mais le dossier n'avançait pas vraiment. Ce qui a crispé tout le club italien.

Dybala va s'en aller

D'ailleurs, un conflit a éclaté entre le joueur et son coach cette semaine. En effet, la Gazzetta dello Sport a expliqué que Dybala et Cuadrado avaient demandé à Allegri de décaler une séance d'entraînement, ce qui n'a pas du tout été du goût de l'entraîneur puisque cela est intervenu après l'élimination en Champions League. Malgré la tension, Dybala a été buteur ce week-end face à la Salernitana.

Dans la foulée, la presse italienne, pessimiste au sujet d'une prolongation, a indiqué que la direction bianconera voulait régler le cas Dybala très rapidement. Une réunion décisive était donc prévue ce lundi à Continassa. Et la tendance s'est confirmée. Ce lundi, Sky Italia assure que la rencontre entre les dirigeants et le clan Dybala a donné un résultat négatif après deux heures d'échange. L'Argentin va quitter la Juventus cet été. Récemment, l'Atlético de Madrid a été cité comme le prétendant le plus sérieux à sa venue, avec l'Inter ou Manchester City à l'affût. Enfin la fin du feuilleton ? Affaire à suivre...