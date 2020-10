Real Madrid-Cadiz : les compositions probables

La suite après cette publicité

Les hommes de Zinedine Zidane reçoivent Cadiz, ce samedi, pour le compte de la sixième journée de Liga (match à suivre sur notre live commenté). Pour ce faire, les Madrilènes devraient évoluer en 4-3-1-2, avec Courtois dans les buts. Devant le portier belge, l'entraîneur français devrait choisir Nacho et Marcelo dans les couloirs, et le tandem Varane-Ramos, au centre. Casemiro devrait occuper la place devant la défense, avec Isco et Kroos à ses côtés. Enfin, Asensio fera office de meneur de jeu, et servira en ballons le duo Vinicius-Benzema.

En face, Cadiz pourrait bien jouer en 4-2-3-1, avec Ledesma dans les cages. Devant lui, Akapo devrait être aligné à droite, et Espino à gauche. La charnière devrait être composée de Cala et Fali. José Mari, et Jonsson auront le rôle de protéger cette défense. Plus haut sur le terrain, le trio composé de Salvi, Álex Fernández, et Pombo sera certainement choisi. Enfin, c'est Negredo qui devrait évoluer seul en pointe.