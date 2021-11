Andriy Shevchenko va bientôt entraîner en Serie A

Alors qu'il a quitté son poste de sélectionneur de l'Ukraine le 1er août dernier, l'ex-attaquant ukrainien et Ballon d'Or 2004 Andriy Shevchenko pourrait bien retrouver la Serie A, championnat qui l'a fait connaître au monde entier grâce à ses huit années passées sous le maillot de l'AC Milan. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Genoa, qui vient de virer son coach, serait prêt à offrir un contrat de deux saisons assorties d'une supplémentaire en option pour tenter de remettre le club sur une meilleure dynamique.

En effet, les Rossoblu sont actuellement 17es au classement, ex-aequo avec leur rival de la Sampdoria, Venezia, et de la Spezia de Thiago Motta, premier relégable. Sous pavillon américain depuis quelques semaines, le club du griffon avait également pensé à l'ancien entraîneur de la Juventus Turin avant de jeter son dévolu sur l'ex-international aux 111 sélections (48 buts), plus expérimenté que son concurrent avec plus de 5 ans passés sur le banc des jaune-et-bleu, en les qualifiant notamment pour l'Euro 2020, allant jusqu'aux quarts de finale de la compétition.