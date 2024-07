Copa América 2024 : la très grande annonce de Lionel Messi sur son avenir en Argentine

L’Argentine se prépare à croiser le fer avec la surprenante Colombie, en finale de la Copa América 2024, sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami, dans la nuit de dimanche à lundi. Avec Ángel Di María, l’Albiceleste pourra aussi compter sur sa légende Lionel Messi, qui jouera quasiment à domicile, dans l’enceinte des Dolphins de Miami, ville dans laquelle il évolue depuis l’été 2023. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne réalise pas la meilleure des compétitions avec seulement un but marqué à son compteur, bien loin de ses standards habituels dans ce tournoi continental. Mais en finale, dans la rencontre la plus importante de cette Copa América, nul doute que la Pulga saura se réveiller. En tout cas, Lionel Scaloni, entraîneur de l’équipe, ne doute pas une seule seconde :

«Nous allons essayer, en tant qu’équipe, d’arrêter le jeu colombien et d’être maîtres du match. C’est une finale et chacune a ses nuances. Nous essaierons de la gagner dès le match, nous le savons. Vous pouvez planifier un match et ensuite sortir d’une manière différente. Nous devons essayer de ne manquer aucun détail. Nous avons une idée de comment cela peut se dérouler. L’équipe que nous présenterons demain sera celle qui, selon nous, pourra nous faire gagner. Nous l’évaluerons cet après-midi. C’est une option de répéter la même que celle de la demi-finale», a souligné le sélectionneur argentin. Mais au-delà du staff, c’est tout un effectif qui se prépare à défier une équipe colombienne invaincue depuis février 2023, soit 28 matchs.

Quel futur pour la Pulga au pays ?

Le duel ne sera en effet pas simple face à des Colombiens qui rêvent de ramener une deuxième Copa América dans leur histoire. Pour réussir cet exploit, la Colombie devra renverser un Lionel Messi plus que jamais motivé à l’idée d’offrir un nouveau trophée, pour sa probable dernière danse :«jouer une autre Copa América ? Non. En ce moment, je n’aime pas penser au-delà, je profite, je vis au jour le jour et je vois ce qui m’arrive. J’ai vécu une très belle étape en équipe nationale au cours de laquelle j’ai souffert entre guillemets parce que j’ai toujours voulu être là et essayer. Quand les résultats ne sont pas arrivés, nous avons passé un mauvais moment. Maintenant, avec ce que nous vivons, j’apprécie chaque jour», a expliqué le joueur de l’Inter Miami devant les journalistes présents en conférence de presse en ce jour.

À 37 ans, la légende du FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot avec l’Albiceleste et espère, encore, marquer l’histoire de son pays : «ce sera jusqu’à quand cela devra être, jusqu’à ce que je sente que ce n’est plus suffisant. Dans cette Copa América, je suis bien arrivé et la blessure m’a fait changer mes plans , ce n’était pas comme je l’avais prévu ou voulu. Maintenant, nous avons l’opportunité de jouer une finale et d’en profiter. Avec la responsabilité d’essayer et de donner le meilleur de nous-mêmes. J’essaie d’y parvenir», a-t-il ensuite poursuivi dans son intervention médiatique. En tout cas, Lionel Messi a une fois de plus rendez-vous avec son histoire pour ainsi parfaire un peu plus son palmarès déjà très bien garni avec son pays. Por el puelbo, la Pulga est prête.