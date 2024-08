Mercato OM : ça va bouger pour les lofteurs !

L’Olympique de Marseille touche au but en ce qui concerne le rayon des arrivées. En attendant de voir si le club phocéen trouvera un latéral droit (le Rennais Lorenz Assignon a été évoqué hier), il a réussi à trouver un remplaçant à Faris Moumbagna. Il s’agit du Français Neal Maupay (28 ans) qui arrive tout droit d’Everton sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 4 millions d’euros (il sera ensuite lié à l’OM jusqu’en 2028). L’attaquant est arrivé hier sur la Canebière.

En ce qui concerne les départs, il y a encore du travail, même si Marseille a réussi à se débarrasser de Jonathan Clauss (Nice), d’Ismaïla Sarr (Crystal Palace), d’Iliman Ndyaye (Everton) ou encore de Pau Lopez (Girona). Depuis hier, le dossier Samuel Gigot s’est décanté. Courtisé par la Lazio, le défenseur a vu l’Arabie saoudite lui faire des yeux doux, mais nous vous avons révélé hier soir que le joueur de 30 ans est bel et bien en passe de s’engager avec la formation italienne. Une opération censée rapporter 3,6 M€ environ à l’OM.

Il va y avoir du mouvement

Toujours en défense, Chancel Mbemba est encore loin d’être parti. Furieux d’avoir été mis dans le loft, le Congolais de 30 ans a eu des échanges musclés avec certains hommes du club. Passé de taulier à pestiféré, l’ancien Portista avait été cité à Rennes, mais les dernières pistes les plus chaudes menaient en Arabie saoudite (Al-Ittihad) et en Italie (Bologne). Arrivé l’hiver dernier en provenance des Young Boys, Ulisses Garcia a, quant à lui, été mis de côté. Le mois dernier, nous vous indiquions que le Suisse avait la cote en Allemagne. Aujourd’hui, il n’a cependant reçu aucune offre.

On passe enfin aux milieux de terrain. À 31 ans, Jordan Veretout est prié d’aller voir ailleurs. L’ancien Nantais pourrait revenir dans l’ouest de la France puisque nous sommes en mesure de vous indiquer que le contact avec le Stade Rennais est toujours actif, même si l’affaire est toujours compliquée. Un club étranger pourrait tenter sa chance aujourd’hui. L’OM espère le revendre entre 6 et 8 M€. Enfin, Azzedine Ounahi a des chances lui aussi de plier bagage ce vendredi. Le joueur ne veut pas aller au Moyen-Orient, mais un prêt avec option d’achat dans des championnats européens de seconde zone comme la Super League grecque est possible. Il va y avoir du mouvement à Marseille !