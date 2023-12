OM-OL : le message cinglant du virage Nord du Vélodrome

Suite aux incidents du 29 octobre dernier, la rencontre entre l’OM et l’OL au Vélodrome, comptant pour la 10ème journée de Ligue 1, a été reprogrammée ce mercredi soir. Si les supporters lyonnais ont été interdits de déplacement et que la sécurité a été renforcée dans la citée phocéenne, les groupes de supporters marseillais ont tenu à envoyer un message clair à la LFP.

En effet, une première banderole a été déployée dans le virage Nord près d’une heure avant le coup d’envoi de ce choc en retard : «Lorient-OM classé à risques…qu’est-ce qui est le plus dangereux ?…votre politique ou ce match ?», faisant ainsi allusion au prochain match de Marseille en Ligue 1. Puis une seconde banderole a été installée dans la zone des groupes MTP et Fanatics : «Interdits de se déplacer dans le pays des 'libertés’. Aujourd’hui plus que jamais : liberté pour les ultras».