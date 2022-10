Aston Villa : Steven Gerrard est dégoûté pour Boubacar Kamara

Un coup dur. Arrivé cet été gratuitement de l'OM, Boubacar Kamara s'est gravement blessé au genou (ligaments). Une mauvaise nouvelle pour les Bleus, puisqu'il avait été appelé récemment et surtout pour Aston Villa, qui voulait avancer avec lui. En conférence de presse, Steven Gerrard a évoqué cette perte très importante.

La suite après cette publicité

«Ce n'est pas idéal, nous avons eu de meilleurs jours sur le plan des blessures. Nous avons essayé de constituer une équipe pour se préparer à ces situations. Diego Carlos et Boubacar Kamara, c'étaient deux noms et des postes dont nous avions besoin. Cela a apporté beaucoup d'excitation et d'optimisme, mais après sept matches, ils manquent tous les deux, donc c'est frustrant». L'ancien joueur de Liverpool a connu de meilleurs moments.