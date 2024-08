Leipzig met les choses au clair pour Dani Olmo

Priorité du FC Barcelone, comme nous vous le révélions dernièrement, Dani Olmo (26 ans) est encore loin de poser ses valises en Catalogne. Si les Culers poussent pour l’enrôler, ces derniers ne disposent pas non plus d’une grande marge financière. De quoi complexifier le dossier, qui plus est à l’heure où le RB Leipzig n’a, de son côté, aucune obligation de le céder. Présent sur Sports1, le directeur sportif de Leipzig, Rouven Schröder, a d’ailleurs prévenu le club catalan…

«Bien sûr, nous savons que d’autres clubs sont intéressés. Mais le fait est que nous n’abandonnerons pas un joueur comme Dani Olmo à n’importe quel prix. Olmo a laissé sa marque lors de l’Euro et a fait les gros titres de toutes les journaux. Nous sommes heureux de l’avoir encore dans l’équipe. Il reviendra la semaine prochaine et renforcera à nouveau notre équipe», a notamment confié le dirigeant dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Et de conclure : «la fenêtre de transfert est encore ouverte pour environ quatre semaines, jusqu’à présent il y a eu très peu de mouvement. Il se peut qu’il y ait à nouveau une vraie dynamique, mais nous ne fixons pas de date limite. Nous sommes détendus et nous nous préparons au cas où le pire se produirait. En fin de compte, c’est notre travail». Le message est passé !