Le Barça est en pleine galère dans le dossier Olmo

Où jouera Dani Olmo la saison prochaine ? Pour l’heure difficile de le dire mais le milieu offensif de 26 ans fait l’objet d’une cour assidue. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues la saison passée, le talent du RB Leipzig sort, par ailleurs, d’un Euro 2024 plus que séduisant. De quoi attirer l’oeil de la concurrence. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que Manchester City avait décidé de passer à l’action pour le natif de Terrassa. Mais ce n’est pas tout. Bien décidé à se renforcer durant cette fenêtre estivale malgré des finances limitées, le FC Barcelone est également plus que jamais dans la course.

Après avoir formulé une première offre estimée à 40 millions d’euros fixes (+ 20 millions en variables), les Culers - qui ont vu cette proposition refusée en raison des modalités de paiement (10 millions d’euros par an au cours des quatre prochaines saisons avec un premier versement devant être effectué en janvier 2025) - s’apprêtent à revenir à la charge. Comme indiqué par Sport, ce lundi, le club catalan n’a pas lâché l’affaire malgré l’expiration de la clause de 60 millions d’euros de l’intéressé depuis le 20 juillet dernier. Bien décidés à s’offrir l’ancienne pépite de la Masia, les dirigeants blaugranas ont donc décidé de poursuivre les négociations avec le représentant du joueur.

Le dossier Olmo patine encore…

Au cours du week-end, une nouvelle rencontre a ainsi eu lieu entre l’agent d’Olmo, Joan Laporta, le président du Barça et Deco, directeur sportif du dernier deuxième de Liga. Une entrevue qui n’a, cependant, pas vraiment fait évoluer les choses. Ainsi, si la presse espagnole fait régulièrement état de la confiance du Barça dans ce dossier, nous sommes en mesure d’affirmer que les positions sont encore très éloignées à ce jour. Pour deux raisons. La première, bien connue de tous, est que la formation espagnole ne dispose pas de finances illimitées. Loin s’en faut. La seconde est que le RB Leipzig n’est pas pressé de céder son protégé, sous contrat jusqu’en juin 2027.

Dès lors, si la Catalogne est régulièrement citée comme une destination probable pour Olmo - au même titre que Nico Williams, toujours suivi par le Paris Saint-Germain - l’opération demeure complexe. Pour rappel, le Barça n’a, pour l’heure, officialisée qu’une seule recrue : Pau Victor, jeune attaquant de 22 ans qui appartenait à Girona et qui est appelé à avoir un rôle de doublure dans l’équipe après une bonne saison pendant son prêt au Barça B. De son côté, Hansi Flick, nouvel architecte des Culers, a quoi qu’il en soit fait de Dani Olmo sa priorité comme nous vous le révélions dernièrement. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente dans les prochains jours. À l’heure où nous écrivons ces lignes, rien est moins sûr…