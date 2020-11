Liga : João Felix se régale face à Cadix et offre la tête à l'Atlético de Madrid !

C'était, sur le papier, un très joli duel programmé ce soir au Wanda Metropolitano, où l'Atlético de Madrid, 4e, recevait le promu Cadix, surprenant 5e, pour le compte de la 9e journée de Liga. Dans leur antre, les Colchoneros n'avaient besoin que de huit minutes et quelques fulgurances pour ouvrir le score, œuvre de João Felix, attentif et habile de la tête dans la surface, à la réception d'un centre de Marcos Llorente (1-0, 8e). Appelé pour la première fois en sélection espagnole par Luis Enrique, Llorente, 25 ans, offrait à l'Atléti le deuxième but de la soirée. Après s'être arraché dans la surface, il glissait le ballon du droit entre le gardien andalou et le poteau (2-0, 22e).

Deux tons au-dessus, l'Atlético de Madrid repartait avec les mêmes intentions en seconde période. Lancé à la limite du hors-jeu par João Felix, Luis Suarez battait à son tour Jeremias Ledesma, d'un tir croisé du gauche plein de sang froid. Il devait différer sa joie car la VAR faisait son œuvre. Mais le but était bien validé (3-0, 55e). Sur le banc, Diego Simeone pouvait jubiler. Son équipe grimpait à la deuxième place, à égalité de points avec la Real Sociedad, actuel leader, avec un match en retard à disputer. Venu pallier le départ de Thomas Partey il y a quelques jours, l'international centrafricain Geoffrey Kondogbia accompagnait Thomas Lemar sur le pré pour les vingt dernières minutes. João Felix profitait lui d'une offrande d'Angel Correa pour s'offrir un doublé (4-0, 90e) pour propulser l'Atléti seul en tête de La Liga, grâce à une différence de buts favorable.

Le classement de la Liga après 9 journées.