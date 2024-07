Le RC Lens a fait une offre à Krasnodar pour Eduard Spertsyan

S’il n’a pas obtenu de renforts majeurs pour le moment, Will Still continue la préparation estivale du RC Lens avec les troupes qu’il a à disposition. Après un match test à Louvain reporté 1-0, les Sang et Or prennent la direction des Pays-Bas où ils vont affronter notamment le FC Utrecht. De son côté, Pierre Dréossi et le board lensois travaillent d’arrache-pied pour faire partir les indésirables. Pas une mince affaire en cette période de vaches maigres pour le football français et européen.

Dans le sens des arrivées aussi, cela s’agite en coulisse. Alors que l’arrivée de Malang Sarr est désormais quasiment acquise, le club artésien tente des coups. Parmi les pistes étudiées et comme nous vous l’avions révélé il y a une semaine, le profil du phénomène arménien Eduard Spertsyan est très apprécié en interne, particulièrement par le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian (arménien d’origine) qui rêve d’attirer dans son club celui qui est considéré comme le meilleur joueur arménien du moment.

Krasnodar a refusé l’offre du RC Lens pour Spertsyan

Selon nos informations, le RC Lens a même fait une offre à Krasnodar pour tenter de faire avancer les choses. Malheureusement pour le club nordiste, celle-ci n’a pas été à la hauteur des espérances de la formation russe qui n’entend pas brader l’un des meilleurs joueurs du championnat russe, qui a notamment marqué 11 buts et délivré 7 passes décisives en 33 rencontres avec son club. De quoi sérieusement compliquer les affaires du RC Lens, qui ne cache pas son pessimisme en coulisse sur ce dossier.

Du haut de ses 24 ans, le milieu offensif possède de grosses qualités sur les coups de pied arrêtés, une technique de haute volée lui permettant d’enchaîner les dribbles assez facilement et une belle efficacité devant le but. Autant de qualités qui font saliver Lens, mais aussi Girone et à un degré moindre le PSG, mais aussi et surtout Krasnodar, qui veut de son côté conserver son joyau, estimé à 20 millions par le site spécialisé Transfermarkt.