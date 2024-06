Le plan d’Hansi Flick pour secouer le vestiaire du FC Barcelone

Lors des dernières semaines de cette saison 2023/2024, Xavi a souvent été pris pour cible par la critique. Mais, c’est évident, le désormais ex-coach du FC Barcelone n’était pas le seul responsable de la saison ratée de la bande de Robert Lewandowski. Forcément, les joueurs ont aussi leur part de responsabilité et beaucoup, si ce n’est la plupart, n’ont pas été au niveau. Surtout les joueurs qui étaient attendus au tournant du fait de leur statut de cadre ou de joueur expérimenté.

En plus du volet tactique et du mercato où il aura son mot à dire, Hansi Flick devra aussi aider bon nombre de joueurs à retrouver leur niveau. Sur le plan phhysique notamment, car cette saison, les Barcelonais ont souvent affiché des difficultés pour terminer les rencontres. Des lacunes à ce niveau qui coûtent cher lorsqu’on lutte pour des titres…

Fini le Club Med !

Comme l’indique Relevo, Hansi Flick va clairement bousculer les habitudes des joueurs barcelonais. Il va ainsi imposer un rythme de travail bien plus intense. Il y aura plus de séances d’entraînement, et aussi plus de séance de musculation et de préparation physique. Et ce, pour avoir des joueurs plus résistants, rapides, et puissants, mais aussi pour tenter d’éviter du mieux possible les blessures musculaires qui ont souvent handicapé le groupe barcelonais ces dernières années.

Flick est conscient qu’une préparation physique optimale est une nécessité dans le football actuel, et son Bayern Munich de 2020, qui a gagné la Ligue des Champions, en est un superbe exemple. Il veut donc appliquer la même méthode en Catalogne. Les joueurs du Barça sont prévenus, ils vont transpirer la saison prochaine…