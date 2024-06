Turquie - Portugal: les compositions officielles

Gros choc dans le groupe F de l’Euro 2024. Ce samedi après-midi, la Turquie affronte le Portugal au BVB Stadion Dortmund à Dortmund. Les deux nations, à égalité avec 3 points, vont se disputer la première place du groupe et la qualification pour les huitièmes de finale.

La Turquie s’organise en 4-3-3 avec Bayindir aux cages. En défense, on retrouve Çelik, Akaydin, Bardakci et Kadioglu. Kökçü, Çalhanoğlu et Ayhan sont au milieu de terrain. Et enfin, Akgün, Yilmaz et Aktürkoğlu vont animer l’attaque de la Turquie.

Le Portugal s’articule également en 4-3-3 avec Diego Costa aux cages. En défense, on retrouve Nuno Mendes, Pepe, Dias et Cancelo. Fernandes, Palhinha et Vitinha sont au milieu de terrain. Et enfin, Leão, Ronaldo et Silva vont animer l’attaque du Portugal.

Les compositions:

Turquie: Bayindir - Çelik, Akaydin, Bardakcı, Kadioglu - Kökçü, Çalhanoğlu, Ayhan - Akgün, Yilmaz, Aktürkoğlu

Portugal: Diego Costa - Nuno Mendes, Pepe, Dias, Cancelo - Fernandes, Palhinha, Vitinha - Leão, Ronaldo, Silva