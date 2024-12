Désiré Doué : la confirmation !

Débarquer au PSG pour une somme rondelette quand on est un jeune joueur n’offre aucune garantie de succès. Certains se sont perdus en chemin, bercés de douces illusions mais heurtés par la réalité du très haut niveau. Où la concurrence accrue rend chaque minute décisive pour son avenir au club. D’autres se sont nourries de cette pression pour s’affirmer comme une solution d’avenir, et de présent. C’est ce qu’est en train de réaliser Désiré Doué ces dernières semaines.

Recruté pour 50 M€ au Stade Rennais au cœur du mois d’août, avec la bénédiction de Luis Enrique, le milieu offensif de 19 ans a vite obtenu du temps de jeu, avec des entrées en Ligue 1 et en Ligue des Champions (où il est apparu dans 5 matches sur les 6 disputés). Les débuts n’en ont pas moins été délicats, le temps de s’adapter aux exigences du coach espagnol et de découvrir ses coéquipiers. On le sentait, Désiré Doué avait envie de prouver qu’il avait le niveau pour être là, qu’il avait du feu dans les jambes, et cela l’a parfois desservi.

Le Parisien le plus en forme

Mais depuis dix jours, le déclic a eu lieu. Auparavant déjà, ses entrées avaient gagné en précision et en efficacité, mais celle contre le RB Salzbourg a été un modèle du genre. Avec un but, son premier en Ligue des Champions, et une passe décisive, il a largement contribué au succès impératif du PSG. Et il peut compter sur un entraîneur qui n’a pas froid aux yeux. Car il a démarré dans la foulée les deux chocs de Ligue 1, contre l’OL puis contre Monaco. Pour un résultat tout aussi séduisant, avec une nouvelle passe décisive pour Dembélé et un penalty provoqué contre l’OL, et son premier but en L1 contre l’AS Monaco. Il est également le Parisien qui a réussi le plus de dribbles depuis 5 rencontres.

Des statistiques positives donc, qui traduisent fidèlement son évolution sur le terrain. Qu’il joue à droite, dans l’axe ou à gauche (il a occupé les trois positions face à Monaco), Désiré Doué semble avoir pris la mesure de son nouvel environnement, et peut laisser ainsi éclater son talent. Sa première touche de balle est digne des meilleurs, sa capacité de percussion a été remarquée face à Monaco, tout comme sa vision de jeu, à l’image de sa splendide talonnade vers Dembélé. Loué par Luis Enrique pour sa polyvalence, Doué a peut-être franchi le dernier péage pour rejoindre l’autoroute du succès.