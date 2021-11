Ivan Rakitic juge le retour de Xavi au FC Barcelone

Passé par le FC Barcelone durant six saisons entre 2014 et 2020, le milieu de terrain du Séville FC Ivan Rakitic est revenu sur la nomination de son ancien coéquipier Xavi Hernandez à la tête de l'équipe première du Barça. Les deux hommes s'étaient en effet connus lors de la première saison du croate en Catalogne, lors de laquelle ils réalisent le triplé historique (Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions).

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à beIN Sports, l'international aux 106 sélections (15 buts) loue la signature de l'ancien entraîneur d'Al Sadd (D1 qatarienne) : «Vous connaissez la relation que j'avais avec Xavi. Je lui souhaite le meilleur. Je pense que c'est une excellente nouvelle, non seulement pour le Barça mais aussi pour LaLiga. (...) Honnêtement, j'aurais aimé travailler et apprendre un peu plus de lui. Je n'ai passé qu'un an à ses côtés.»