L’OL et le RC Lens font un pas vers la LFP

Le 10 septembre dernier, Vincent Labrune a été réélu à la présidence de la LFP. Un résultat qui ne souffrait d’aucune contestation tant l’ancien président de l’OM a dominé Cyril Linette, son concurrent, a dominé les suffrages avec près de 85,7% des suffrages. Pour autant, certains clubs avaient affiché un grand mécontentement vis-à-vis de cette élection. C’était notamment le cas de l’OL et du RC Lens via leurs dirigeants respectifs John Textor et Joseph Oughourlian.

Pour autant, ces derniers ont fait, ce mardi, un pas vers l’instance régente du football français en acceptant l’invitation de cette dernière à devenir membre du « comité stratégique consultatif » de LFP Média aux côtés de Nasser al-Khelaïfi (PSG), Yvan Gazidis (Saint-Etienne), Pablo Longoria (Marseille) et Jean-Pierre Rivère (Nice).