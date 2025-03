Un champion du monde dézingue le Portugal de Cristiano Ronaldo !

Le Portugal de Cristiano Ronaldo est tombé de haut jeudi soir au Danemark. Et les critiques fusent de toutes parts dans le pays lusitanien, allant jusqu’à désigner les coupables d’une prestation jugée 'soporifique’ par la presse portugaise. Ricardinho, ancien international portugais de futsal, champion d’Europe en 2018 et champion du monde en 2021, n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux et a vivement critiqué la performance de la Seleção lors de sa défaite (1-0) contre le Danemark, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Nations.

«Avec la qualité que nous avons au milieu de terrain, nous ne sommes pas capables de garder le ballon. Avec la puissance offensive que nous avons, nous ne cadrons aucun tir. Les premiers changements sont des défenseurs… si pauvre, si mauvais… Il ne reste plus qu’à espérer à domicile», a lancé l’ancien joueur de futsal dans une publication sur X. En espérant, pour la communauté lusophone, une autre issue dimanche soir lors du match retour à Lisbonne, où les Portugais devront d’abord rattraper leur but de retard avant de pouvoir envisager une qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations…