Ligue 1 : le message de Roxana Maracineanu suite aux incidents dans les stades

En plein débat sur les débordements récurrents dans les stades de Ligue 1, la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, était présente ce vendredi soir au Stade Bollaert-Delelis lors du match opposant le Racing Club de Lens au SCO d'Angers, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Interrogé au micro de Prime Video à la mi-temps de cette rencontre, Roxana Maracineanu a ainsi adressé un message lourd de sens où elle appelle à la responsabilité de tous et notamment des clubs.

«Le plus important était de discuter. Il fallait évoquer ce problème, car c'était un électro-choc (ndlr : les nouveaux débordements entrainant l'arrêt du choc entre l'OL et l'OM dimanche dernier). Nous avons réuni clubs, ligues pour travailler sur la sécurité à l'entrée, la prise de décision des arbitres et la révision du règlement disciplinaire pour pouvoir anticiper avec des choses écrites noires sur blanc pour faciliter les décisions. C'est important que chacun soit responsable. Il faut que les clubs tiennent leurs troupes. On peut vivre dans les stades, on a besoin du public, on l'a vu pendant ces mois de confinements. On doit mobiliser tout le monde pour redonner au football ces lettres de noblesses.» Le message est passé.