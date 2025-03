Angleterre : Thomas Tuchel ne veut pas entendre parler du poids du maillot

La tension monte pour Thomas Tuchel. Nommé sélectionneur de l’Angleterre en janvier, l’Allemand affronte ce vendredi soir l’Albanie, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, pour son premier match à la tête de sa nouvelle équipe. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, l’ancien coach du PSG a tenu à déconstruire une vieille excuse souvent avancée pour justifier les contre-performances des Three Lions : le poids du maillot. Loin d’adhérer à cette idée, il a tourné en dérision ce concept : « mais que se passe-t-il s’il n’y a pas de poids du maillot ? Pourquoi avons-nous ce poids du maillot ici ? »

Au-delà de la libération mentale qu’il prône, Tuchel veut aussi imposer une identité forte à son équipe et la rendre la plus compétitive possible : « je veux que lorsque les adversaires voient notre équipe alignée dans le tunnel, ils sachent : 'Ouf, ça va être dur, ils vont nous donner du fil à retordre.' Ça va être difficile. » Son objectif semble clair : bâtir une Angleterre redoutable, capable d’intimider ses adversaires et de s’adapter à toutes les situations. Y parviendra-t-il ? Premiers éléments de réponse ce soir.