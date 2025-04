Hugo Gatti est décédé

Ce dimanche après-midi, le légendaire gardien Hugo Orlando Gatti est décédé après avoir passé plus de deux mois en soins intensifs. Au cours des dernières heures, les médecins ont averti que son état de santé était irréversible et pour cette raison, sa famille et ses amis se sont rendus à l’hôpital de Pirovano ou il était hospitalisé. L’ancien gardien était victime d’une «pneumonie et insuffisance cardiaque et rénale, dans un coma induit par les médicaments.» Il avait été hospitalisé pendant plus de 60 jours après avoir subi une fracture de la hanche qui avait entraîné une infection contractée à l’hôpital et une insuffisance rénale.

Les problèmes de santé de l’ancien gardien de Boca Juniors ont commencé en 2020, lorsqu’il a souffert d’une pneumonie bilatérale pendant la pandémie de coronavirus alors qu’il se trouvait à Madrid, où il participait au populaire programme sportif espagnol «El Chiringuito». International argentin (18 sélection), il restera un des pionniers du poste de gardien de but, étant un des premiers à participer activement au jeu de son équipe de par sa qualité technique impressionnante.