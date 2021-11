Metz-Bordeaux : c'était chaud entre Mbaye Niang et les supporters messins

Bordeaux a ramené un point de Metz ce dimanche, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 (3-3). Un match frustrant pour les Girondins, qui ont mené deux fois au score avant de finalement concéder le match nul. À l'issue de la rencontre, Mbaye Niang s'est accroché avec des supporters messins à cause de propos injurieux proférés à l'encontre de Yacine Adli. « Il s’est passé quelque chose avec Yacine », a-t-il déclaré au micro de Prime Video. « Il y a des gens dans les tribunes qui insultent. Je veux bien croire qu’ils supportent leur équipe, qu’ils sont contre l’équipe adverse. Mais il y a des limites et des mots qu’il ne faut pas dire. J’ai juste été lui dire qu’il fallait qu’il arrête de parler et que s’il avait un problème, il descendait, c’est tout... »

L'attaquant sénégalais a ensuite regretté le score de finale de la rencontre, malgré une bonne performance de son équipe : « c’est dommage parce qu’on a fait 40 bonnes minutes. Après, on fait des erreurs d’inexpérience, même de manque de respect de l’adversaire, parce qu’on commence à être arrogants, à devenir presque hautains, a-t-il déclaré. Alors qu’on connaît notre position. On sait combien le résultat est important. On les remet dans le match. On savait que ça allait être difficile. Maintenant, voilà, on a encore fait un match nul. Il va falloir travailler, apprendre de ces erreurs-là, parce qu’on voit que les points sont importants. Peut-être qu’on en n’a pas encore pris conscience. J’espère que ça va vite être le cas, sinon ça sera compliqué. »