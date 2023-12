Botafogo : John Textor demande des comptes au Brésil !

Quelques semaines après son lourd dérapage à l’issue de la défaite de Botafogo face à Palmeiras en Série A brésilienne où il avait accusé un arbitre de corruption, John Textor n’a toujours pas digéré cet affront. Alors qu’il est actuellement visé par une plainte pour diffamation du président de la Confédération brésilienne de football (CBF), le propriétaire du club auriverde compte bien aller jusqu’au Tribunal pour plaider la cause de ses protégés.

Comme le rapporte O’Jogo ce mercredi, l’homme d’affaires américain aurait entre les mains un rapport de la société «Good Game!», selon lequel Botafogo aurait 21 points de plus que Palmeiras (actuel leader au classement) si son club n’avait pas été «victime d’erreurs d’arbitrage». Leader incontesté du championnat brésilien avec 13 points d’avance il y a trois mois, Botafogo connaît actuellement une très mauvaise passe puisque la formation basée à Rio de Janeiro n’a plus gagné depuis le 19 octobre. S’il est désormais impossible à Botafogo de rafler le trophée à Palmeiras à une journée de la fin, John Textor n’a pas l’intention de rester les bras croisés et espère que la justice enquêtera sur d’éventuels «matchs truqués».