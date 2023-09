Monaco-OM : Jonathan Clauss lance un message d’espoir

Après avoir mené deux fois au score sur la pelouse de l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille a quand même dû s’incliner au stade Louis-II face à des Monégasques qui auront su réagir pour retourner une situation assez mal embarquée. Interrogé sur cette nouvelle déroute marseillaise au micro du diffuseur de la rencontre, Jonathan Clauss a confié sa déception. Le latéral du club phocéen n’a d’ailleurs pas caché sa terrible désillusion. «C’est ça qui est rageant. On démarre super bien le match, on met les bons ingrédients, on fait bien les choses. On mène une fois au score, on se fait égaliser sur une erreur d’inattention. On fait le job, on gagne 2 à 1 et encore une fois sur un coup franc ou on est pas attentif, on sort à reculons et on laisse de la place pour prendre ce but», a notamment lâché le défenseur olympien. Jonathan Clauss est ensuite revenu sur les bonnes choses mises en place par son équipe.

«Après c’est dommage parce que je pense qu’on fait quand même pas mal de très bonnes choses. Le coach a essayé de mettre des choses en place qu’on essaye d’appliquer au maximum. Après ce but en début de deuxième, il nous fait très mal. On donne tout pour revenir mais il faut qu’on se crée plus d’occasions franches encore que de situations», a préféré souligné le latéral phocéen avant de lancer un message d’espoir pour ses supporters. «Bien sur, on essaye de jouer le plus haut possible. Faut ressortir vite et les efforts sont longs mais on apprend encore et toujours. On essaye de mettre le plus vite possible les choses en place parce qu’il y a quelque chose à faire je pense. Tout n’est pas à jeter même si tout n’a pas été très bon. On est frustrés du résultat mais il faut qu’on continue sur cette dynamique la et si on continue à forcer comme ça, ça va forcément tourner,» a conclu Jonathan Clauss. De bon augure pour la suite !