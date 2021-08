OL : Rémy Vercoutre élogieux envers Peter Bosz

En juin dernier, l'ancien gardien de but Rémy Vercoutre a fait son retour à l'Olympique Lyonnais en intégrant le staff du nouvel entraîneur Peter Bosz pour s'occuper des gardiens de but, un poste qu'il avait occupé durant deux ans au CF Montréal. Dans un entretien accordé au Progrès, l'ex-portier formé à Montpellier s'est exprimé sur son retour chez les Gones dans le staff technique, et a été bien élogieux à l'encontre du tacticien néerlandais dans les colonnes du quotidien rhodanien.

Un personnage qui remet des sourires au club, qui donne sa confiance, qui est très ouvert et fédérateur. C'est intéressant. Moi qui suis encore un jeune entraîneur des gardiens, j'ai beaucoup de responsabilités. Il me fait confiance et j'essaie de lui rendre, a-t-il affirmé dans l'édition de ce mardi. «Sur la philosophie de jeu, j'ai énormément de chances, parce que durant deux ans à Montréal, on a copié Peter Bosz et ce qu'il faisait à Leverkusen, sur le côté pressing, possession, récupération de balle.».