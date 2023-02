Lille OSC : l’impressionnante prise de pouvoir du jeune Leny Yoro !

La suite après cette publicité

En grande forme actuellement, le Lille OSC de Paulo Fonseca est un vrai bol d’air frais cette saison. Les Nordistes sortent d’une victoire probante contre le Stade Rennais et pointent à la sixième place à deux points de ces derniers qui sont cinquièmes. Une performance intéressante de la part du coach portugais qui a repris une équipe en bout de course et lui a redonné une impulsion ainsi qu’une forte identité de jeu. Outre des principes marqués, la formation du nord de la France a aussi le mérite de s’appuyer sur ses jeunes pousses. Cette saison, on retrouve Angel Gomes (22 ans), Tiago Djalo (22 ans), Bafodé Diakité (22 ans) ou encore Lucas Chevalier (21 ans) parmi les éléments importants. Et il y en a un qui commence à faire son trou sur les dernières semaines. Il s’agit du jeune Leny Yoro.

Il a pris la place de José Fonte

Né le 13 novembre 2005 du côté de Saint-Maurice, ce défenseur central au physique fin malgré une grande taille (1m90) n’en reste pas moins solide sur ses appuis. Débutant 10 minutes contre Ajaccio (3-1) le 26 septembre dernier, il est depuis devenu de plus en plus régulier dans l’effectif. Auparavant numéro 4 dans la hiérarchie, il a su rapidement devancer le Brésilien Alexsandro (23 ans) au point d’être de plus en plus utilisé sur les dernières semaines. Avec 7 apparitions cette saison au compteur, il reste surtout sur quatre titularisations sur les cinq derniers matches de Ligue 1. Une dynamique qui fait de lui le nouveau numéro deux dans la hiérarchie derrière Tiago Djalo, mais surtout devant le vétéran José Fonte (39 ans). Preuve de cette nouvelle place dans l’équipe, sa titularisation contre Rennes pour un choc qui avait des allures de tournant dans la saison.

Fautif lors des premières secondes sur la réalisation d’Amine Gouiri, il a su réagir au fil des minutes. Puis, lorsque son équipe menait 2-1, il a réalisé un tacle magistral sur Birger Meling dans sa surface. Une preuve de caractère saluée en conférence de presse par son coach Paulo Fonseca : *«ce n’est pas normal qu’un joueur de 17 ans, qui a commencé le match avec cette erreur, réagisse de cette façon. Ce n’est pas normal, ce n’est pas commun pour un joueur de son âge ! C’est un joueur très courageux. Je peux dire qu’il jouera demain (contre l’Olympique Lyonnais, ndlr). José (Fonte, ndlr) est un grand professionnel, un grand capitaine. Il est prêt pour jouer, mais je pense que Tiago est très bien aussi. C’est un joueur plus discret, mais il a fait de très bons matchs. José (Fonte) n’a pas mal joué contre Clermont, mais Leny a bien joué (contre Rennes, ndlr) et comme entraîneur, je dois dire à un joueur que j’ai confiance en lui. Il n’y a pas de problème avec José, il comprend la situation.»

Une précocité impressionnante

Un sacré tour de force pour Leny Yoro qui est cité au côté d’Eliesse Ben Seghir (Monaco) et Badredine Bouanani (Nice) pour le titre de meilleur jeune du mois de janvier en Ligue 1. Une belle récompense pour un joueur qui ne cesse de progresser depuis le début de sa première vraie saison professionnelle. International U18 avec la France depuis septembre dernier, le joueur d’1m90, dont le contrat court jusqu’en juin 2025, est encore perfectible sur différents points, mais sa progression est fulgurante. Une histoire débutée à Nice en mai dernier lors d’un match où à 16 ans, six mois et un jour, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du LOSC derrière Joël Depraeter-Henry, mais surtout devant un certain Eden Hazard … Rien que ça ! L’avenir s’annonce radieux pour lui et ce n’est pas son coéquipier Rémy Cabella qui dira le contraire.

«Franchement, je ne suis pas étonné de son niveau. Je le vois depuis le début à l’entraînement. Il a du talent, énormément. Il me fait penser à Saliba ou Fofana à Saint-Étienne, s’il continue, il peut suivre cette lignée-là, il a le talent et le niveau pour. Ce n’est pas facile pour un joueur de vivre un moment comme celui qu’il a vécu à Rennes. Ce qui m’a plu c’est qu’Angel, Lucas et Tiago sont venus lui taper dans la main. Ce sont toutes ces petites choses-là qui font qu’on est unis. S’il continue comme ça, il va aller très loin» exprimait en conférence de presse l’ancien de Montpellier, Marseille et Krasnodar. Amené à grandir au fil des prochaines semaines et prochains mois avec le LOSC, Leny Yoro n’a pas fini de nous surprendre. Avec des joueurs comme Désiré Doué (Rennes), Saël Kumbedi (Lyon) et Eliesse Ben Seghir (Monaco), il s’affirme comme l’un des fers de lance de la prometteuse génération 2005.

