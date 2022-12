Eliesse Ben Seghir, la nouvelle pépite de l’AS Monaco

La suite après cette publicité

Dans le monde du football d’aujourd’hui, les jeunes talents doivent être armés mentalement pour supporter l’emballement médiatique, la pression. Ce conseil, Eliesse Ben Seghir doit l’entendre tous les jours. Et encore plus depuis hier soir. À seulement 17 ans, le milieu offensif de l’AS Monaco a disputé les premières minutes de sa carrière en Ligue 1 sur la pelouse d’Auxerre. Et quelle entrée. Sorti du banc à la mi-temps par Philippe Clement pour remplacer Wyssam Ben Yedder, Ben Seghir a marqué les esprits.

Déjà un record en Ligue 1

Auteur d’un doublé (58e, 85e), le natif de Gassin a offert une précieuse victoire aux Asémistes en terres bourguignonnes (3-2), mais ce n’est pas tout. Opta révèle qu’à 17 ans et 315 jours, le numéro 44 est le deuxième plus jeune joueur à marquer un doublé pour Monaco en Ligue 1, après Thierry Henry contre Lens en 1995 (17 ans et 255 jours). Il est également devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé pour son 1er match de Ligue 1 ces 75 dernières années et le 1er sur la période à réussir cette performance avant ses 18 ans.

Frère du Marseillais Salim Ben Seghir (en équipe réserve de l’OM), Eliesse a rapidement gravi les échelons. Lancé chez les U11 au SC Cogolin avant de passer chez les U13 de Fréjus, Ben Seghir a intégré le centre de formation de l’ASM en 2020 avant de signer son premier contrat professionnel l’été dernier (jusqu’en 2025). International français U18 et finaliste malheureux du championnat de France U19 2021/2022 (défaite 2-3 face au FC Nantes), Ben Seghir n’en est pas à son premier essai avec les pros puisqu’il avait découvert la Ligue Europa le 3 novembre dernier contre Belgrade (4-1). Alors, quand les médias se sont empressés d’interroger Clement sur le talent monégasque, le Belge avait le sourire aux lèvres.

Fan d’Ousmane Dembélé

«Mais ce n’est pas une surprise pour nous. Il a montré sur ce match des choses qu’on a déjà vues ces derniers temps. Le club a la chance d’avoir ce type de joueurs et de jeunes. Pour moi, il n’y a pas de différence entre un joueur de cet âge et un autre plus vieux. Si on prouve, on joue. Il faut donner la chance quand elle se mérite. Je suis content de ce qu’il montre. Eliesse a un gros potentiel. On voit sa progression tous les jours. Je l’ai vu lors de nos amicaux contre la Fiorentina et Leeds et il était entré en Ligue Europa contre l’Étoile Rouge Belgrade. Ce n’est donc pas son premier match pour moi. Je savais qu’il pouvait apporter quelque chose en entrant. Il l’a fait vite et bien fait. Il a aussi les deux pieds. Je suis content que beaucoup de mes joueurs aient les deux pieds sauf que, lui, il a deux très bons pieds !»

Après Kylian Mbappé, l’AS Monaco tient-elle une nouvelle pépite à polir ? Interrogé par Onze Mondial en août 2021, Eliesse Ben Seghir affichait en tout cas une certaine ambition. «Je regarde des vidéos de joueurs comme Ousmane Dembélé et Neymar. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c’est Messi. J’aime la fougue d’Ousmane Dembélé et son envie de reproduire ce qu’il faisait au quartier, il est lui-même, il ne joue pas un rôle. On est beaucoup à se sentir proches de lui. J’aime le côté imprévisible de Neymar, on ne sait jamais ce qu’il va faire. Et Messi, c’est sa qualité de passe et sa capacité à rendre meilleurs ses partenaires. Il rend beau le football. La phrase qui me représente : « Celui qui ne pense pas à vaincre ne gagnera jamais ». Moi, je suis un gagnant, j’ai toujours voulu gagner, j’ai horreur de la défaite. Les personnes qui ne sont pas déçues après une défaite n’ont pas une bonne mentalité pour moi. » Ça promet.