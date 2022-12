L’OL encense Saël Kumbedi

Mercredi soir, Laurent Blanc a dû composer avec plusieurs absences de taille. Titulaire au poste de latéral droit, Malo Gusto a manqué à l’appel, lui qui est blessé et out pour un petit moment. Pour le remplacer, le coach français a fait appel à Saël Kumbedi, 17 ans, arrivé l’été dernier. Et le jeune homme a su répondre présent en rendant une belle copie.

En conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc l’a félicité. «Il a été bon. Vous savez, quand vous créez un groupe avec des jeunes comme doublure, vous n’avez pas le choix quand il y a un problème physique. Vous devez mettre son remplaçant, qui est jeune aussi». Peu avant, Tetê s’est aussi emballé pour son jeune coéquipier. «C’est un grand joueur du haut de ses 17 ans. Il a un gros potentiel et je suis sûr qu’il va continuer à nous aider». En attendant le retour de Gusto et éventuellement l’arrivée d’une recrue, Kumbedi va avoir son mot à dire.

