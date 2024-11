Emiliano Martínez réagit aux sifflets reçus avant la cérémonie du Ballon d’Or

Sifflé par quelques spectateurs lors de son arrivée au Théâtre du Châtelet, Emiliano Martinez, vainqueur du Trophée Yachine lundi soir à Paris lors de la 68e édition du Ballon d’or, est revenu sur cet épisode. «Nous sommes des professionnels, on sait que ça fait partie du jeu», a ainsi déclaré le portier argentin à DS Sport.

Réputé pour ses nombreuses provocations notamment après la dernière finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, le gardien d’Aston Villa a par ailleurs assuré vouloir jouer encore très longtemps au plus haut niveau. «Je me sens de mieux en mieux physiquement mais je n’ai pas encore atteint mon apogée. Je veux jouer aussi longtemps que mon corps me le permettra, il peut peut-être me laisser tranquille jusqu’à 41 ou 42 ans.»