Ligue des Champions : le Club Bruges essaie de croire à l'exploit face au PSG

Deux ans après le 5-0 et le triplé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est de retour à Bruges. Souvent cité parmi les favoris, le club de la capitale fait encore plus parler de lui cette année depuis le mercato estival. Aujourd’hui, tout le monde se presse au portillon pour voir à l’œuvre les hommes de Mauricio Pochettino. Un intérêt qui sera même décuplé puisque demain soir, le coach argentin devrait aligner pour la toute première fois le trio magique Messi-Neymar-Mbappé. Observateurs et médias sont donc tous impatients. Mais qu’en est-il des joueurs du Club Bruges ? Systématiquement interrogés sur les stars parisiennes, les hommes de Philippe Clement en ont-ils assez d’entendre parler des Parisiens ?

« C’est normal. On joue contre les plus grandes stars du monde entier. On reste humble. On accepte de jouer contre les plus forts du monde. La seule chose qu’on peut faire, c’est de faire de notre mieux et trouver un plan. On respecte l’adversaire, c’est à nous de faire notre job. Si tu es dans le couloir avant le match et que tu penses à l’adversaire, tu as déjà perdu le match. Je suis fier d’être sur le terrain demain et fier de jouer contre ce genre de joueur. C’est amusant de jouer contre le PSG et ses stars, mais tu ne gagnes rien si tu es juste là. Il n’y a pas de nervosité, mais plutôt de l’excitation à l’idée de jouer contre le PSG. Ce sera probablement l’attaque la plus forte contre laquelle j’ai joué, mais j’ai déjà joué contre beaucoup d’attaquants qui sont forts. Un match se joue en équipe et pas qu’avec les trois attaquants », a déclaré le gardien Simon Mignolet cet après-midi en conférence de presse.

« L’équipe qui vient demain est d’un autre niveau que le Real Madrid »

Quant au coach Philippe Clement, il espère que ses hommes seront capables de rééditer les exploits réalisés en 2019, lorsque son équipe se trouvait dans la même poule que le PSG et le Real Madrid. Après avoir encaissé le 5-0 face aux Parisiens, Bruges était allé décrocher le point du match nul au Santiago Bernabéu (2-2, Bruges menait même 2-0 à la mi-temps) et ne s’était incliné qu’un but à zéro sur la pelouse du Parc au match retour. « C’est la première fois, pour beaucoup de joueurs, qu’ils vont affronter des joueurs de classe mondiale. Mais chaque joueur a deux bras et deux jambes. On ne parle pas seulement le jour du match avec les joueurs. C’est clair que l’équipe qui vient demain est d’un autre niveau que le Real (en 2019). C’est vraiment intéressant pour tout le groupe, tous les joueurs. C’est le moment dont tout le monde a rêvé : jouer contre les meilleurs. Mes joueurs ont déjà prouvé des choses en Ligue des Champions. Demain, ce sera une nouvelle occasion pour prouver ».

Et quand un journaliste français lui a demandé s’il a déjà un plan en tête pour contrecarrer l’attaque de feu parisienne, Clement a esquissé un sourire. « Les journalistes belges ont commencé à rire parce qu’ils savent que je ne dévoile jamais mes plans. Nous n’allons pas rester dans nos 16 mètres pendant 90 minutes. Le but, c’est quand même de marquer des buts. On a travaillé autant sur la défense que l’attaque. Nous ne pouvons pas faire la même chose (qu’en championnat). Mais j’ai des joueurs qui sont convaincus qu’ils peuvent des choses avec le ballon. On doit trouver un équilibre sur le terrain, mais ça dépend de l’adversaire. Je veux une équipe qui soit convaincue de ses qualités dès la première seconde, pas uniquement concentrée sur adversaire et engagée avec nos supporters pour faire une grande soirée. » Le message est passé.