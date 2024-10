Mario Balotelli est tout proche de faire son retour en Serie A

Mario Balotelli est sur le point de faire son retour en Serie A. Le Genoa fait face à une avalanche de blessures et est à la recherche d’un attaquant qui pourrait bien être 'Super Mario’. Selon Sport Mediaset, le club génois serait proche d’un accord avec l’ancien international italien, libre de tout contrat depuis son départ de Turquie.

La suite après cette publicité

Toutes les parties semblent d’accord sur les bases d’un transfert de l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice vers Gênes. Cependant, quelques réserves sont tout de même émises concernant l’âge (34 ans) et les motivations de l’excentrique avant-centre. Malgré ces réticences, le retour du mythique numéro 45 en Italie semble en très bonne voie et pourrait avoir lieu dans les prochaines heures.