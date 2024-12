Arsenal enquête sur des messages antisémites envoyés par un membre de l’académie

Arsenal mène actuellement une enquête interne concernant des messages à caractère antisémites diffusés sur X par un compte qui semble appartenir à Mark Bonnick, d’après The Guardian. Le compte, qui portait une photo et une variante du nom d’un responsable de l’équipement de l’académie du club, a été mis en avant par un groupe de lutte contre l’antisémitisme après que des échanges antisémites ont été publiés avec des membres de la communauté juive. Le compte a été rendu privé avant d’être supprimé, mais des captures d’écran de ces interactions ont circulé, avec notamment des propos négationnistes et antisémites.

Le club a réagi en déclarant qu’il enquêtait sur cette affaire conformément à ses politiques internes et qu’il condamnait toute forme de discrimination. La Fédération anglaise (FA) a également été informée de l’incident, et si la responsabilité de Bonnick était confirmée, une enquête supplémentaire pourrait être ouverte à son encontre. Cependant, le média britannique n’a pas pu confirmer si Bonnick était effectivement l’auteur de ces publications. Arsenal et la fédération anglaise poursuivent leurs investigations pour déterminer les responsabilités exactes dans cette affaire.