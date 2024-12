Le Real Madrid va s’offrir Fati

Un Fati peut en cacher un autre. Lamini Fati, jeune défenseur central de Leganés, est sur le point de renforcer les équipes de jeunes du Real Madrid comme l’indique Relevo. Le joueur de 18 ans, qui n’a pas de lien de parenté avec l’ailier du FC Barcelone, serait tout proche de rejoindre les Merengues qui expriment un besoin urgent à ce poste face à l’hécatombe de blessures qui touche tous les étages du club.

En plus des nombreuses blessures, et notamment celle de Joan Martinez (17 ans), victime d’une rupture des ligaments croisés et considéré comme le plus grand espoir de la formation madrilène à son poste, La Fabrica fait face à une situation sportive difficile. Enchaînant les mauvais résultats dans les catégories jeunes, le club merengue pourrait donc bientôt se renforcer avec l’arrivée de Lamini Fati, suivi de longue date par les scouts du Real Madrid.