Ajax Amsterdam : l’imprévisible retour au premier plan de Bertrand Traoré

Il y a des carrières plus imprévisibles que d’autres. Au sortir d’une saison 2016-2017 de haute voltige avec 13 buts en 39 matches avec l’Ajax Amsterdam, Bertrand Traoré semblait promis à une carrière radieuse en Europe. Finalement, après un transfert à hauteur de 10 millions d’euros vers l’OL et une première saison réussie entre Saône et Rhône, l’ailier droit de la génération 1995 avait perdu le fil de son début de carrière prometteur. Rejoignant Aston Villa en 2020, l’international burkinabé (74 sélections, 17 buts) a donné un second souffle à sa carrière avec les Villans.

Et après une expérience mitigée à l’Istanbul Basaksehir, le gaucher avait été prêté l’hiver dernier à Villarreal. Une première expérience en Espagne qui avait permis au natif de Bobo-Dioulasso de retrouver des couleurs. Considéré comme un titulaire dans l’effectif du sous-marin jaune, l’ancien de Chelsea n’a pas pu continuer son idylle avec la formation espagnole. Mais alors qu’il était devenu libre après la fin de son bail le liant à Aston Villa, le Burkinabé a attisé de nombreuses convoitises. Finalement, ce dernier a cédé aux sirènes de l’un de ses anciens amours : l’Ajax Amsterdam.

6 buts et 4 passes décisives en 19 matches avec l’Ajax Amsterdam pour Bertrand Traoré

Arrivant gratuitement dans la capitale néerlandaise, l’ancien prodige de l’AJ Auxerre avait pour dessein de poursuivre et de retrouver son niveau d’antan. Dans son interview d’arrivée à l’Ajax, l’ancien Gone avait expliqué qu’il n’avait pas fini sa mission avec les pensionnaires du stade Johan-Cruyff : «ces derniers jours ont été trop passifs pour moi, car je devais trancher entre continuer avec Villarreal ou revenir à l’Ajax Amsterdam. Si je devais suivre mon cœur, sans réfléchir je choisis bien sûr l’Ajax. Mais Villarreal est le club qui m’a donné l’opportunité de me relancer après ma blessure. Après la CAN, j’avais besoin d’assez de temps de jeu. Du coup, j’ai rompu mon contrat et j’ai signé à Villarreal. Les dirigeants de Villarreal m’ont bien traité, j’ai été bien accueilli par le groupe. J’ai fait une très belle fin de saison et j’avais de bonnes relations avec mon coach. Le club voulait réellement que je reste. Je les remercie pour leur amour. J’ai fini par choisir l’Ajax et je crois que c’est le meilleur choix pour moi. Je n’ai pas fini mon travail avec l’Ajax Amsterdam.»

Un pari risqué mais qu’est, pour le moment, en train de relever avec brio l’ancien numéro 10 de l’OL. Considéré comme un membre important de l’effectif ajacide, l’ailier a retrouvé une confiance totale en son jeu et régale sous la tunique amstellodamoise. Alors qu’il peut compter sur la confiance de Francesco Farioli, Traoré la rend bien à l’ancien entraîneur de Nice. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 19 apparitions avec l’Ajax, l’attaquant de 29 ans a inscrit deux buts lors de ses trois derniers matches. Epargné par les blessures, celui qui avait été critiqué à Lyon est en train de faire taire ses détracteurs et sa grande expérience apporte beaucoup à un groupe néerlandais relativement jeune. Particulièrement décisif en Europa League avec deux buts et une passe décisive en sept apparitions, le numéro 20 pourrait être l’une des armes fatales de l’Ajax cette saison sur la scène européenne. Et il faut espérer pour Lyon qu’il ne croise pas sa route en demi-finale de la compétition au cas où les réminiscences de cette fameuse soirée néerlandaise de mai 2017 pourraient revenir à la surface…