PSG - Urawa Red Diamonds : les compositions sont là

Après une victoire 2-1 contre Kawasaki Frontale, le Paris Saint-Germain poursuit sa tournée japonaise contre Urawa Red Diamonds. Les Franciliens maintiennent le 3-4-1-2 avec Keylor Navas dans les cages derrière Thilo Kehrer, Danilo Pereira et Abdou Diallo. Les rôles de pistons sont assurés par Eric-Junior Dina Ebimbé et Juan Bernat tandis que Marco Verratti et Warren Zaïre-Emery forment le double pivot. Associés en attaque, Kylian Mbappé et Mauro Icardi sont soutenus par Pablo Sarabia.

De son côté, Urawa Red Diamonds s'organise dans un 4-2-3-1 avec Shusaku Nishikawa comme dernier rempart. Il peut compter sur Hiroki Sakai, Takuya Iwanami, Tetsuya Chinen et Takahiro Akimoto en défense. Le double pivot est assuré par Atsuki Ito et Ken Iwao. Seul en pointe, Yusuke Matsuo est soutenu par Jens David Joacim Moberg Karlsson, Yoshio Koizumi et Takahiro Sekine.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas – Kehrer, Danilo, Diallo – Ebimbe, Verratti, Zaire Emery, Bernat – Sarabia – Icardi, Mbappé

Urawa Red Diamonds : Nishikawa - Sakai, Iwanami, Chinen, Akimoto - Ito, Iwao - Moberg Karlsson, Koizumi, Sekine - Matsuo