Manchester City, PSG : Julián Álvarez a tranché pour son avenir !

Où jouera Julián Álvarez la saison prochaine ? Pour l’heure, difficile de le dire, mais Manchester City a de quoi trembler. Lié aux Skyblues jusqu’en juin 2028, l’international argentin (35 sélections, 9 buts) semble, en effet, déterminé à l’idée de s’offrir un nouveau challenge. Barré par la concurrence et évoluant jusqu’alors dans l’ombre d’un certain Erling Haaland, le natif de Calchín aspire, aujourd’hui, à un temps de jeu plus conséquent. Dans cette optique, El Chiringuito, repris par le Daily Mail, affirme que le joueur a d’ores et déjà la tête ailleurs…

Ce samedi, le média britannique relaie, en effet, que le droitier d’1m70 a demandé à sa direction de quitter le club après avoir rejeté un nouveau contrat à la fin de la saison dernière. Deux ans seulement après son arrivée, celui qui a inscrit 36 buts et enregistré 18 passes décisives en 103 matchs, toutes compétitions confondues aurait par ailleurs exigé que la formation mancunienne fixe un prix de vente «logique» pour les acheteurs potentiels en Europe. The Sun précise, à ce titre, qu’il faudrait une offre d’au moins 70 millions de livres sterling, soit plus de 80M€, pour que City envisage une vente.

Un coup à jouer pour le PSG ?

Une chose est sûre, cette information relance totalement l’avenir de l’ancien crack de River Plate. Récemment convoité par l’Atlético de Madrid, Álvarez (24 ans) figure également dans les petits papiers de Chelsea, mais aussi du Paris Saint-Germain, bien décidé à renouveler son secteur offensif après le départ de Kylian Mbappé. Une annonce qui pourrait donc pousser le board parisien à relancer ce dossier dans les semaines à venir. Récemment interrogé sur ces différentes rumeurs, le champion du monde 2022 avait pourtant affiché une certaine sérénité, tout en laissant les portes ouvertes pour son avenir.

«Ce sont des choses qui se disent, mais je suis calme, je suis à l’aise et heureux à City, nous verrons ce qui se passera», avait notamment lancé le champion du monde en titre au micro d’ESPN. Auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 31 titularisations en Premier League la saison passée, Julián Álvarez poursuivra-t-il sa carrière dans la capitale française ? Réponse dans les prochaines semaines, or son futur semble, lui, s’éloigner de l’Etihad Stadium…