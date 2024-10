Rennes : Arnaud Pouille nommé Président exécutif

Le Stade Rennais est dans une mauvaise passe. Malgré le retour de Julien Stéphan et plus de 80 M€ dépensés lors du dernier mercato estival, le club breton pointe à la dixième du classement de Ligue 1 avec seulement deux victoires et six journées. Et comme cela était annoncé, le président exécutif, Olivier Cloarec, a été limogé. En poste depuis 2022, il a été remplacé par Arnaud Pouille, qui occupait la fonction de directeur général au RC Lens.

«Arnaud Pouille est nommé Président exécutif du Stade Rennais F.C. En conjuguant son expertise de la gestion d’un club de football professionnel et sa maîtrise des enjeux techniques et humains du sport de haut niveau, Arnaud Pouille aura la mission d’insuffler une nouvelle dynamique de succès au Stade Rennais F.C. à court, moyen et long terme», précisent les Rouge et Noir. «Je suis d’ores et déjà mobilisé à 100% sur l’avenir de ce club prestigieux (…) Je suis convaincu que le Stade Rennais F.C. a tous les atouts pour affirmer son ambition sportive dans le cadre des compétitions nationales et européennes à venir», a assuré Arnaud Pouille, sur le site duclub.