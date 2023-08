PSG-Lorient | Streaming : comment regarder le match en direct

Ce match n’a bien évidemment pas la saveur d’un PSG-OM, d’un PSG-OL ou d’un OL-OM. Pourtant, cette rencontre, qui va opposer le champion de France à l’une des belles surprises de la saison 2022-23, est très attendue. Paris affronte les Merlus ce samedi soir au Parc des Princes. L’an passé, le club de la capitale avait fait des cartons en écrasant notamment Clermont (0-5) puis Lille (1-7) et Toulouse (0-3) à l’extérieur grâce notamment à Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Cette fois-ci, c’est une équipe new-look qui va débuter le championnat face à une équipe de Lorient pleine d’ambition.

Lorient a su conserver son coach Régis Le Bris et s’est pas mal renforcé grâce notamment aux arrivées de Romain Faivre pour un an supplémentaire. Du côté de Luis Enrique, le nouveau coach parisien, on pourra compter sur de nombreuses recrues estivales telles que Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Marco Asensio, Kang-In Lee sans oublier Gonçalo Ramos, prêté avec option d’achat par Benfica cet été. Ousmane Dembelé, dont l’arrivée est considérée comme acquise, ne devrait pas être qualifié pour ce match, mais pourrait être présenté aux supporters parisiens en présence d’un Nasser Al-Khelaifi qui sera présent au Parc samedi soir.

Regarder le match PSG-Lorient en streaming

On prend les mêmes et on recommence. Comme pour la saison 2022-23 et pour la dernière année avant la renégociation des droits TV, la Ligue 1 sera distribuée sur Prime Video et Canal +. Et cette première rencontre du Paris Saint Germain de la saison sera diffusée sur la chaîne historique du football français, à savoir CANAL+, qui a diffusé de nombreux classiques depuis sa création en 1984, et non sur Amazon Prime Video qui ne dispose pas de la rencontre du samedi soir, mais de celle du dimanche soir, à savoir Strasbourg-OL. Il faudra donc suivre ce choc XXL opposant l’Ouest de la France et Lorient, à la capitale, représentée par le PSG sur CANAL+ SPORT 360 ce samedi soir à 21h.

Pour suivre cette affiche de Ligue 1 Uber Eats entre le club présidé par Nasser Al-Khelaifi et celui de Loïc Féry, vous pourrez le faire en streaming sur CANAL+ SPORT 360, chaîne accessible dans l’offre CANAL+. Pour ne rien rater de ce duel entre deux équipes qui ont marqué la saison passée en France et pour suivre ce match en streaming, vous devez vous inscrire sur le site OTT de C+ (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, en fonction d’où vous allez regarder ce nouvel affrontement entre les deux formations habituées à évoluer dans l’élite du football français. Le stream, disponible en haute qualité via l’application My Canal, sera ainsi accessible sur de nombreux équipements n’importe où, aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette, sans oublier votre smartphone, à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5G.

Comment regarder le streaming PSG-Lorient ce soir en HD ?

Si, comme nous, vous souhaitez regarder cette rencontre tranquillement installé depuis votre canapé, il faudra vous connecter sur votre compte CANAL+. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter à l'univers CANAL+ via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox, Bouygues Telecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une chromecast ou tout simplement votre smartphone.

