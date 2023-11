Pablo Longoria en dit plus sur la vente de l’OM

L’OM est -il à vendre ? Non à en croire les démenti réguliers de Frank McCourt et surtout de Pablo Longoria, respectivement propriétaire du club, et président délégué. Lors d’un entretien à RMC ce mardi, l’Espagnol a de nouveau pris la parole pour dénoncer ces rumeurs. Selon lui, cela nuit régulièrement à l’équipe y compris à son travail personnel.

«J’ai commis une erreur un jour en me laissant affecter et en donnant de l’importance à toutes ces rumeurs avant une demi-finale de Coupe d’Europe. Ça m’a déstabilisé ainsi que le groupe. Depuis cette erreur, je m’isole et je continue de travailler sans tomber dans ce jeu», assure le président du club qui ne souhaite plus perdre de temps avec ça.