Les révélations de la saison de Ligue 1

La saison de Ligue 1 a déjà tiré son rideau. Avec l'arrêt forcé des compétitions, la frustration fait maintenant place à l'heure des bilans et notamment celui des révélations. Comme à la fin de chaque exercice, Foot Mercato fait le compte des joueurs qui se sont révélés aux yeux du grand public à travers différentes catégories. Il y a des jeunes pousses, des moins jeunes, des jolis coups réalisés sur le mercato et d'autres qui avaient déjà une petite expérience professionnelle dans les jambes mais qui ont eu besoin de cette saison pour définitivement s'imposer. Certains joueurs ont crevé l'écran comme Eduardo Camavinga (25 matches de Ligue 1, 1 but et 2 passes décisives). Le tout jeune (17 ans) milieu de terrain rennais a éclaboussé cette Ligue 1 version 2019/2020 de son talent. Régulateur du jeu, technique mais aussi agressif dans le jeu, il pourrait même rejoindre le Real Madrid à la rentrée contre une somme record pour un joueur de son âge. A moins que la qualification des Bretons pour la prochaine Ligue des Champions retarde de quelques mois son transfert vers les sommets. Lui aussi est annoncé dans le viseur des meilleurs clubs, Victor Osmihen a largement contribué à la 4e place du LOSC du haut de ses 13 buts et 4 passes en 27 rencontres. Recruté pour 12 M€ à Charleroi l'été dernier, l'attaquant nigérian est bien parti pour quitter les Dogues contre une somme quatre fois plus élevée.

Les grandes révélations

Inconnu en début de saison, Tanguy Kouassi (17 ans) a réussi à faire son trou dans l'effectif de stars du PSG. Le jeune défenseur central ou milieu de terrain s'est petit à petit affirmé, cumulant six titularisations en championnat entre décembre et février et mettant en tribune ou sur le banc des concurrents comme Paredes et Herrera. Il a même inscrit un doublé face à Amiens. Ce sera peut-être ses seules réalisations sous le maillot de son club formateur puisqu'il n'est toujours pas professionnel alors que son contrat se termine en juin. Lui aussi défenseur central mais aussi latéral droit, Mohamed Simakan (20 ans) a explosé cette saison alors qu'il n'avait encore jamais évolué en pro. Titulaire dans l'arrière-garde strasbourgeoise (19 matches), il est promis à un grand avenir et peut-être même à un transfert vers un plus gros club dès cet été. Reims aura également du mal à conserver Predrag Rajkovic (24 ans), auteur d'une excellente saison au sein de la meilleure défense du championnat. Le gardien serbe, arrivé pour 5 M€, est courtisé par le Séville FC notamment.

Révélés après les mercatos

Il aurait aussi pu faire partie de cette liste de joueurs que l'on peut qualifier de bonne pioche du mercato. A la place, son coéquipier Marshall Munetsi (23 ans) y est. Le milieu Zimbabwéen est arrivé libre il y a bientôt un an et sur la pointe des pieds avant de tout casser. C'est un peu la même chose pour Alvaro Gonzalez (30 ans), arrivé en prêt avec option d'achat de Villarreal sans grande réputation, pour finalement être un titulaire indiscutable de Villas-Boas. Irvin Cardona est lui arrivé pour 1,5 M€ en provenance de Monaco mais il a largement contribué au maintien du Stade Brestois où il a terminé meilleur buteur (21 matches, 6 buts). Titulaire indiscutable au poste de latéral droit (il a disputé l'intégralité des 28 matches de championnat), Fabien Centonze (24 ans) a justifié les 3 M€ investis en début de saison par Metz, qui a obtenu son maintien sans trop de mal. En seulement neuf matchs sous les couleurs de Nîmes depuis janvier, Yassine Benrahou (21 ans) a assuré le maintien des Crocos grâce à ses deux buts et trois passes décisives. Prêté par Bordeaux, le milieu offensif sera sans doute toujours nîmois la saison prochaine puisque l'option d'achat de 1,5 M€ devrait être levée. Enfin, Bruno Guimarães (23 ans), acheté 20 M€ cet hiver par l'OL, a fait son trou en seulement trois rencontres de championnat, prenant place dans le 4-3-3 de Rudi Garcia.

Les jeunes pousses en imposent

Eux n'ont pas eu besoin du mercato pour s'illustrer, ce sont les jeunes joueurs issus du centre de formation comme Imran Louza (21 ans). Le milieu de terrain nantais (24 matches, 2 buts et 2 passes décisives) a été la très belle surprise installée dans l'équipe type par Christian Gourcuff. Dans un registre plus défensif, Joris Chôtard (18 ans) a réalisé un premier exercice réussi à Montpellier (20 matches, 1 passe), en profitant pleinement des absents pour se faire une place. La venue de Claude Puel lui a permis de découvrir durablement la Ligue 1, le jeune Wesley Fofana (18 ans) s'est installé dans la charnière centrale de Saint-Etienne (14 matchs) et sera sans aucun doute l'un des éléments clés pour le futur. Malgré une fracture de la mâchoire en janvier qui a mis fin prématurément à sa saison en janvier, Rayan Aït-Nouri (17 matchs, 3 passes décisives) a pu montrer quelques bribes de son talent annoncé dans le couloir gauche d'Angers. Le SCO devra d'ailleurs mettre tout le monde autour de la table puisque le joueur est sous contrat jusqu'en 2021. Du côté de l'OL, on sait aussi révéler les jeunes talents. C'était encore le cas cette saison avec Rayan Cherki (16 ans) et Maxence Caqueret (20 ans). Le premier a moins joué (139 minutes en 6 matches) mais a laissé entrevoir quelques belles promesses alors que le second (8 rencontres dont 6 titularisations pour une passe) a su intégrer la rotation. Enfin, Manu Koné (18 ans, 13 matches) a attendu l'automne avant de disputer ses premières minutes mais ensuite il n'est plus sorti du milieu de terrain de Toulouse.

Les confirmations de Ligue 2

Certaines révélations de notre championnat sont en réalité des confirmations de la Ligue 2 où ils se sont illustrés l'an passé. On pense notamment à deux Brestois, Gautier Larsonneur (23 ans) et Romain Perraud (22 ans). Le gardien de but (27 matchs, 34 buts encaissés, 7 clean sheets) a réalisé des prouesses sur sa ligne et a montré qu'il était capable de jouer à haut niveau. Une tâche d'autant plus compliquée que les Bretons, emmenés par Olivier Dall'Oglio, avaient une équipe joueuse. Le latéral gauche (20 rencontres, 1 passe) a lui fait beaucoup de bien dans son couloir, réalisant une saison très sérieuse dans la lignée de celle vécue en prêt au Paris FC. Dans cette catégorie, on retrouve également les Messins Habib Diallo (24 ans) et Habib Maïga (24 ans). Après ses 26 réalisations en Ligue 2, le premier cité (12 buts en 26 matchs) a inscrit 44% des buts des Grenats en championnat, quand le second (26 matchs, 1 but et 2 assists), arrivé définitivement à Metz en début de saison, a fait beaucoup de bien au milieu de terrain dans une position parfois hybride. Débarqué en provenance de Clermont, Mathias Pereira-Lage (23 ans) s'est immédiatement imposé dans le onze d'Angers (25 rencontres, 1 but, 2 passes), que ce soit dans l'axe du milieu de terrain ou sur un côté.

Ils ont réalisé leur première grande saison

Nous arrivons dans notre ultime catégorie, celle des joueurs qui ont déjà un certain vécu en Ligue 1 mais qui ont attendu cette saison pour véritablement sortir du lot. Difficile de ne pas penser en premier lieu à Boubacar Kamara (20 ans) qui est désormais un titulaire indiscutable à l'OM. Aligné d'abord comme défenseur central, le minot a pris une ampleur supplémentaire un cran plus haut en sentinelle. Du haut de ses 24 matchs (1 but et 2 assists), il s'affirme comme une valeur sûre. D'ailleurs, il n'a été remplacé qu'une seule fois cette saison en championnat. On prend la direction de Reims où Axel Disasi (22 ans) et Hassane Kamara (26 ans) ont fait des étincelles. Pour leur seconde saison dans l'élite, le défenseur central (27 matchs, jamais remplacé, 1 but) et le latéral gauche (23 rencontres, 2 réalisations) ont largement contribué à l'imperméabilité de leur équipe, meilleure défense du championnat. Suite à un prêt fructueux avec Nîmes, Faitout Maouassa (21 ans) a réussi à s'imposer à Rennes dans le couloir gauche de la défense (23 matchs, 3 buts, 1 assist), accompagnant son équipe à la 3e place du championnat. Enfin, Boubakary Soumaré (21 ans), qui avait terminé fort la saison passée, a cette fois réalisé une année complète (20 matches) avec le LOSC, seulement entachée d'une mise à l'écart en février. Il ne devrait d'ailleurs pas rester longtemps chez les Dogues...