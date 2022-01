L'OL saisit le CNOSF pour la date de l'Olympico

L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille doivent se retrouver pour disputer le match en retard de la Xe journée de Ligue 1 le 1er ou le 10 février prochain, en fonction de la qualification marseillaise en Coupe de France. Ces deux dates n'arrangent pas vraiment l'OL.

En effet, dans les deux cas, les Gones sont privés de leurs deux internationaux brésiliens Bruno Guimarães et Lucas Paqueta, présents en Seleção. C'est pourquoi, selon RMC Sport, les équipes de Jean-Michel Aulas ont décidé de saisir le Comité National Olympique et Sportif. Un avis consultatif sera rendu jeudi et la Ligue de Football Professionnel tranchera vendredi.