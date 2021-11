OM : les vérités de Pau Lopez sur la concurrence avec Steve Mandanda

Changement d'ère. Une page se tourne cette saison du côté de l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda (36 ans), emblématique portier et capitaine phocéen, partage ses buts avec Pau Lopez (26 ans). Arrivé cet été, sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma, le portier espagnol vit plutôt bien, comme il l'a confié à RMC Sport.

«Je ne pense pas que cette concurrence soit un souci. Le problème, il est pour l’entraîneur, qui doit faire un choix. Moi, je vois le bon côté des choses : il faut être à fond tous les jours, ne jamais se relâcher. Si tu sais que tu es un titulaire indiscutable, tu peux avoir tendance à croire que c’est acquis, donc moins faire les efforts, car tu sais que tu vas jouer», a-t-il lancé, évoquant ses rapports avec l'international tricolore.

Respect en maître mot

«Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances. Ne serait-ce que par respect, car l’entraîneur te fait confiance, et parie sur toi alors qu’il y a un gardien du standing de Mandanda dans l’effectif. Tu te dois absolument d’être à 100%. Par respect pour Steve, l’entraîneur et l’équipe», a-t-il lancé, expliquant que Jorge Sampaoli n'annonçait le titulaire que les jours de match.

L'Ibère, qui ne se sent pas intouchable chez les Ciel-et-Blanc, souhaite tout bonnement poursuivre ses bonnes performances, après avoir balayé les premiers doutes à son sujet. Avec 14 apparitions toutes compétitions confondues (son option d'achat est activable à partir de son 20e match), Pau Lopez pourrait prochainement s'installer encore plus durablement du côté de l'OM. Et poursuivre, tranquillement, mais sûrement, un nouveau chapitre.