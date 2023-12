MU interdit à plusieurs journalistes d’aller en conférence de presse

Rien ne va plus à Manchester United. Pourtant à la 7e place de Premier League, les Red Devils traversent une période sombre entre la vente du club qui s’éternise, les résultats décevants en Ligue des Champions et les relations tendues entre les joueurs et l’entraîneur, Erik ten Hag est en difficulté. La presse britannique a expliqué que le technicien néerlandais avait perdu la moitié de son vestiaire, qui remettrait en question l’approche et la tactique de Ten Hag, ainsi que ses choix de joueurs.

Une bombe qui a particulièrement agacé en interne, chez les Red Devils. Face à cela, Man United a confirmé que le club avait «pris des mesures contre plusieurs agences de presse, non pas pour avoir publié des articles que nous n’aimons pas, mais pour l’avoir fait sans nous contacter au préalable pour nous donner l’opportunité de commenter, de contester ou de contextualiser». En ce sens, le rédacteur en chef de Sky Sports, le correspondant en chef du Manchester Evening News à Manchester United et d’autres journalistes du Mirror et d’ESPN ont tous été empêchés de participer à la conférence de presse de cet après-midi.