PSG : Neymar sera disponible contre Monaco

Eloigné des terrains depuis la fin octobre à cause d'une blessure en Ligue des Champions, Neymar a pourtant été convoqué en sélection brésilienne. La star du PSG n'a pas joué, et est rentrée directement à Paris pour se soigner. Le joueur a d'ailleurs émis le souhait de jouer le prochain match de Ligue 1 du club de la capitale contre Monaco.

Et à en croire RMC Sport, son souhait sera exaucé. Alors qu'il ne ressentirait plus de douleurs aux adducteurs, le Brésilien serait disponible pour affronter l'équipe de la Principauté. De plus, le média a ajouté que l'ancien du Barça et son entourage se sont montrés satisfaits de la gestion de la blessure par le staff médical parisien.