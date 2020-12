PSG : les choix gagnants de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel en a pris pour son grade ces dernières semaines. En cause, un jeu en déliquescence, un coaching pas toujours compris, des interventions médiatiques de plus en plus nerveuses et un avenir en question. Nous n'avions pas un œil dans tous les foyers où le match avait investi les écrans, mais on jurera sans peine que beaucoup ont bondi en voyant le changement Moise Kean pour Mitchel Bakker à la 65e minute. Un double changement, car accompagné de l'entrée en jeu d'Herrera à la place de Paredes, qui a pourtant bien modifié le cours de la rencontre.

La suite après cette publicité

Le PSG souffrait de plus en plus et avait échappé miraculeusement au deuxième but de Manchester United, grâce au loupé de Martial et à la malchance de Cavani qui trouvait la barre transversale. Exit le 4-3-3 utilisé depuis le début de la rencontre, place au 3-5-2 pour solidifier la défense et mettre Neymar et Mbappé proches l'un de l'autre dans l'axe du terrain. Un choix sécuritaire et audacieux à la fois qui a été vite récompensé. En l'espace de 5 minutes, Bakker a d'abord buté sur un De Gea décisif, puis Marquinhos a marqué à la conclusion d'un corner remis dans la boite par Herrera et Fred a été expulsé pour un tacle sur ce même Herrera.

Tuchel n'a pas subi

Le scénario de la rencontre a donné raison à la lecture de Tuchel, qui a souvent modifié le schéma de départ de son équipe en cours de route ces dernières semaines, pour passer à 3 derrière. Souvent critiqué, ce penchant s'est avéré précieux en Ligue des Champions ce mercredi soir. En conférence de presse, Tuchel est revenu sur son coaching. « Après le premier but, on n'a pas assez adapté notre position, on ne bougeait pas assez, on a perdu la confiance, la possession et on n'était pas assez disciplinés. On a eu de la chance de ne pas encaisser de deuxième but. Quand on a changé en 3-5-2 (à la 65e), on était plus actifs avec le ballon, il y avait plus de mouvement. Pour moi, c'était super important que les entrants le fassent avec une énergie incroyable. Ça a donné un bon impact, c'était nécessaire. »

Au-delà de la tactique, les choix d'hommes ont aussi été marquants, à l'image d'un Angel Di Maria laissé sur le banc de touche, après des prestations insipides ces dernières semaines et une sortie remarquée contre Leipzig. Tuchel n'a pas subi la rencontre, bien au contraire. Et forcément, c'était un homme bien plus détendu qui a pu évoquer la satisfaction de voir son équipe faire un match accompli. « Nous sommes ensemble. Ce sont des moments où il est nécessaire d'être un coach, dans des phases où tout le monde pense que c'est facile. C'est plus facile que dans une phase comme ça. Moi, j'apprends chaque jour, j'ai fait des erreurs, mais je ne vais jamais arrêter de pousser cette équipe. J'espère que mon équipe a le sentiment que nous sommes proches et qu'on est avec elle. C'était comme ça dimanche. On sait bien que tout le monde veut avoir des résultats, on a encore eu un grand résultat à Old Trafford et je suis fier de mon équipe, très heureux. Et en même temps je suis très vigilant, ce n'est pas fini, on a commencé maintenant et je vais demander qu'on continue comme ça », a-t-il déclaré en conférence de presse.