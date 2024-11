LdC : Emmanuel Petit dézingue le PSG

Le Paris Saint-Germain n’y arrive pas toujours en Ligue des champions. Le club parisien a concédé sa troisième défaite en cinq matchs dans cette campagne de C1, en s’inclinant sur la pelouse du Bayern Munich (1-0), ce mardi. À trois matches de la fin de cette phase de championnat, le PSG est 26e sur 34… en attendant les rencontres de ce soir. Après la rencontre, Emmanuel Petit a livré son analyse sur la formation de Luis Enrique. L’ancien joueur d’Arsenal estime que cette équipe ne lui procure rien.

La suite après cette publicité

« Le foot, c’est de l’émotion et je n’éprouve aucune émotion à regarder le Paris Saint-Germain. Je n’éprouve aucune émotion. Des fois, je me fais violence, j’ai vraiment envie d’y croire, j’ai envie de me dire qu’à un moment donné, ça va tourner en leur faveur, que le truc de Luis Enrique va prendre forme, mais je n’ai aucune émotion. Il n’y a pas un seul joueur qui me procure des émotions. Même dans l’expression collective de l’équipe, je m’ennuie considérablement… Je ne suis ni supporter du PSG, ni anti-PSG, mais je veux que les clubs français gagnent. Quand je commente les matchs, je suis très franchouillard, à fond derrière les clubs français. Mais aujourd’hui, je n’arrive même plus à me passionner pour un match de Champions League du Paris Saint-Germain », a déclaré le champion du monde 1998 sur RMC.