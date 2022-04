Marcos Senesi dans les petits papiers de l'Italie

Le défenseur central du Feyenoord Rotterdam Marcos Senesi était titulaire et buteur lors de la réception du Slavia Prague en quart de finale aller de la Ligue Europa Conference. Arrivé en 2019 aux Pays-Bas, «son aventure européenne l'a fait grandir tactiquement et techniquement, dans le maniement du ballon et physiquement, il se distinguait déjà par sa force et sa vitesse.» En fin de contrat en juin 2023, il pourrait vivre un été mouvementé cet été.

En effet, il intéresse de nombreux clubs, notamment en Italie où l'Inter, la Juventus, l'AS Rome et la Fiorentina seraient intéressés. Né en Argentine, il n'a jamais été sélectionné par l'Albiceleste, se contentant des U23. Cependant, AS indique que le joueur, qui possède un passeport italien, serait dans les petits papiers du sélectionneur de la Squadra Azzurra Roberto Mancini, qui pourrait le convoquer pour le match contre... l'Argentine en juin prochain.