CdF, OL : Pierre Sage n’a pas été satisfait de la prestation de son équipe

Les 32es de finale de Coupe de France se poursuivaient ce samedi. Face à Feignies Aulnoye, l’OL s’est difficilement imposé 2 buts à 1, validant tout de même son ticket pour la suite de la compétition. Pierre Sage est ainsi revenu sur la prestation de son équipe au micro de BeIN Sport après la rencontre, la jugeant en deçà des attentes.

«Ce qu’il a manqué pour plier les débats ? Qu’on joue mieux, qu’on joue plus vite, qu’on attaque plus la profondeur. On avait un rythme de jeu insuffisant, une coordination insuffisante et des courses insuffisantes. Avec ces trois éléments, ça donne notre match… On a eu beaucoup de maîtrise, mais on a été inoffensif, notamment en première période. Je me souviens de l’an dernier à Bergerac, on avait subi le même traitement et le même scénario, je sais que la Coupe n’est pas facile. Tout le mérite en revient à nos adversaires, je tiens à les féliciter», a indiqué le coach des Gones.